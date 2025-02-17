На Львівщині порізали військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих на ВЛК

https://racurs.ua/ua/n204139-na-lvivschyni-porizaly-viyskovoslujbovcya-tck-yakyy-suprovodjuvav-mobilizovanyh-na-vlk.html

Ракурс

У Жовкві на Львівщині скоєно напад на військовослужбовця ТЦК, який супроводжував двох мобілізованих до місцевої лікарні на ВЛК. Двоє невідомих завдали йому різаних ран гострим предметом.

Ймовірною метою нападу була втеча одного з військовозобов’язаних, який наразі перебуває в розшуку.

Злочин стався об 11.45.