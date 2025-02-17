Украина будет за столом переговоров, «вы увидите это в ближайшие недели и месяцы», — республиканцы в Киеве

https://racurs.ua/n204140-ukraina-budet-za-stolom-peregovorov-vy-uvidite-eto-v-blijayshie-nedeli-i-mesyacy.html

Ракурс

Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці».

Про це заявив у Києві сенатор-республіканець Том Тілліс.

Тисячі людей віддали свої життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що США будуть вести переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою, яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів? Звичайно, вони будуть, — передає слова сенатора кореспондентка Радіо Свобода.

Не вірять, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України, і сенатори-демократи Майкл Беннет та Джин Шахін.