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Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці», - республіканці у Києві
Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці», — республіканці у Києвіhttps://racurs.ua/ua/n204140-ukrayina-bude-za-stolom-peregovoriv-vy-pobachyte-ce-v-nayblyjchi-tyjni-i-misyaci.htmlРакурс
Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці».
Про це заявив у Києві сенатор-республіканець Том Тілліс.
Тисячі людей віддали свої життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що США будуть вести переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою, яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів? Звичайно, вони будуть, — передає слова сенатора кореспондентка Радіо Свобода.
Не вірять, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України, і сенатори-демократи Майкл Беннет та Джин Шахін.
Не слід розглядати як переговори щодо України зустрічі американських та російських посадовців у Саудівській Аравії, заявила 17 лютого речниця Держдепу США Таммі Брюс.
Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах. Це просто переговори. Але ви не сприймайте це як переговори. Бо це переговори, які не є переговорами. Все просто.