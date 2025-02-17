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Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці», - республіканці у Києві

Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці», — республіканці у Києві

17 лют 2025, 20:50
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Україна буде за столом переговорів, «ви побачите це в найближчі тижні і місяці».

Про це заявив у Києві сенатор-республіканець Том Тілліс.

Тисячі людей віддали свої життя, щоб захистити цю країну. Невже хтось справді вірить, що США будуть вести переговори про угоду з європейською країною, яка пройшла через те, що вони пройшли на полі бою, яка пережила те, що вони пережили, і не буде за столом переговорів? Звичайно, вони будуть, — передає слова сенатора кореспондентка Радіо Свобода.

Не вірять, що будь-яка угода може бути досягнута за спиною України, і сенатори-демократи Майкл Беннет та Джин Шахін.

Не слід розглядати як переговори щодо України зустрічі американських та російських посадовців у Саудівській Аравії, заявила 17 лютого речниця Держдепу США Таммі Брюс.

Я не думаю, що люди повинні розглядати це як щось, що стосується деталей або просування вперед у якихось переговорах. Це просто переговори. Але ви не сприймайте це як переговори. Бо це переговори, які не є переговорами. Все просто.

Джерело: Ракурс


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