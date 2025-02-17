У лютому заплановано декілька основних треків для переговорів про ймовірне перемир'я на українському фронті

https://racurs.ua/ua/n204133-peregovory-pro-peremyr-ya-hto-koly-i-de-domovlyatymetsya.html

Ракурс

У лютому заплановано декілька основних треків для переговорів про ймовірне перемир’я на українському фронті.

У Ер-Ріяді 18 лютого представники США зустрінуться з росіянами. Американці відправли на розмову з РФ у Саудівську Аравію держсекретаря Марко Рубіо, радника із національної безпеки Майка Волтца та спецпосланника на Близькому Сході Стіва Віткоффа. владімір путін відправив міністра Лаврова та свого зовнішньополітичного радника Юрія Ушакова.

Підготувати ґрунт для зустрічі Трампа і Путіна, — так про мету зустрічі пише Bloomberg.

В Офісі президента заявляли, що Україна у цих розмовах участі не прийматиме. Увечері 16 лютого Зеленський з дружиною прилетіли у Ер-Ріяд — домовлятися про інвестиції та повернення полонених. Візит триває у понеділок, 17 лютого, а 18 лютого президент полетить до Туреччини.

Франція ще під час Мюнхенської конференції з безпеки скликала 17 лютого екстрений саміт європейських лідерів, щоб обговорити війну рф проти України та європейську безпеку. Запрошення отримали Британія, Німеччина, Польща, Італія та Данія, керівництво Євросоюзу та генсек НАТО.

У Парижі хочуть з’ясувати, яку негайну допомогу можна надати Україні, яку роль може відіграти Європа у наданні гарантій безпеки Києву, а також як зміцнити колективну безпеку Європи.

The Guardian писала, що ідеться про план «автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення росією режиму припинення вогню».

Перед самітом у Парижі Макрон і Трамп зідзвонилися.

Напередодні приїзду до Парижу прем'єр Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні для виконання мирної угоди. Не виключає участі у контингенті й Швеція. Проти поки виступили Німеччина та Польща.

Крім того, 20 лютого до Києва приїде посланець Трампа генерал Кіт Келлог.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн разом з єврокомісарами 24 лютого відвідають Україну до третьої річниці повномасштабної війни. Це буде знаком підтримки після шокової зміни політики Вашингтону.