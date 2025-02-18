Минобороны допустило к эксплуатации новые тяжеловесные дроны

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Міноборони допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України безпілотні авіаційні комплекси U13 і U15 українського виробництва.

Дрони цих комплексів призначені для знищення захищених вогневих позицій, бронетехніки та живої сили противника. FPV-дрони U13 і U15 відрізняються розмірами рами та показниками корисного навантаження.

Коптери обладнуються потужними електродвигунами. «Пташки» цих комплексів маловразливі для ворожих засобів РЕБ та можуть застосовуватись за різних погодних умов.