Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эрдоган зовет переговорщиков в Турцию

Эрдоган зовет переговорщиков в Турцию

18 фев 2025, 17:12
999

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його країна може прийняти переговори між Україною, рф і США.

Ердоган нагадав, що завдяки турецькій дипломатії вдалося укласти Чорноморську зернову угоду.

Україна, ЄС, Велика Британія і Туреччина мають бути залучені до переговорів про завершення війни та розробки гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конфренції в Анкарі після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

І додав, що переговори не можуть вестися за спинами головних українських партнерів, зокрема це стосується Туреччини.

Нагадаємо, росія і США 18 лютого провели в Саудівській Аравії переговори про Україну, а як їхній результат запропонували триступеневий мирний план, який передбачає припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров