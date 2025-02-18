Ердоган кличе переговірників до Туреччини

https://racurs.ua/ua/n204158-erdogan-klyche-peregovirnykiv-do-turechchyny.html

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що його країна може прийняти переговори між Україною, рф і США.

Ердоган нагадав, що завдяки турецькій дипломатії вдалося укласти Чорноморську зернову угоду.

Україна, ЄС, Велика Британія і Туреччина мають бути залучені до переговорів про завершення війни та розробки гарантій безпеки.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конфренції в Анкарі після зустрічі з Реджепом Таїпом Ердоганом.

І додав, що переговори не можуть вестися за спинами головних українських партнерів, зокрема це стосується Туреччини.

Нагадаємо, росія і США 18 лютого провели в Саудівській Аравії переговори про Україну, а як їхній результат запропонували триступеневий мирний план, який передбачає припинення вогню, вибори в Україні та підписання остаточної угоди.