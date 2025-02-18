Франция созывает второй саммит европейских лидеров по Украине

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Ракурс

Франція планує провести другу зустріч для обговорення України та європейської безпеки в середу, 19 лютого.

Цього разу Еммануель Макрон запросив європейські країни, які не були присутні на початку цього тижня, і союзника по НАТО Канаду.

Запрошеними країнами були Норвегія, Канада, три країни Балтії (Литва, Естонія та Латвія), Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція та Бельгія, пише Reuters.

17 лютого відбувся кризовий екстрений саміт у Парижі, який скликала Франція за підсумками Мюнхенської конференції. Її результат: Європа може дати Україні гарантії безпеки, але важлива роль США.

Лідери Франції, Німеччини, Великої Британії, Польщі, Італії, Іспанії та Данії підтвердили, що готові надати у майбутньому Києву гарантії безпеки, проте подальші кроки Європи у цьому питанні залежатимуть від дій США.

На саміті також обговорювалося можливе відправлення миротворців до України, але канцлер ФРН Олаф Шольц назвав деякі з цих дебатів недоречними та невчасними. Позицію Берліна щодо цього питання підтримує Варшава, що дав зрозуміти після саміту прем'єр Польщі Дональд Туск. Тим часом, глава уряду Великох Британії Кір Стармер незадовго до кризової зустрічі заявив, що Лондон «готовий і бажає" при необхідності відправити в Україну миротворчі сили. Про це неодноразово говорив президент Франції Еммануель Макрон.

Європейські лідери обговорили питання про те, як реагувати на різку зміну політичного курсу Вашингтона. Стармер закликав країни ЄС «визнати прихід нової ери», «перестати чіплятися за комфорт минулого» та «взяти на себе відповідальність за безпеку на континенті».