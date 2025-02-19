Трамп заявил, что рейтинг Зеленского упал до 4%. Фото:

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Президент США Дональд Трамп підтримав необхідність проведення виборів в Україні.

Американський лідер стверджує, що президент України Володимир Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки народу, і тому він наполягає на виборах. Позиція щодо виборів в Україні «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн». Про це Трамп заявив під час прес-конференції в Мар-а-Лаго.

У цій ситуації, коли в Україні весь час триває воєнний стан й лідер цієї країни за рейтингом схвалення вже впав до 4%… Я думаю, що якщо сідати за стіл, то тут вже й український народ вже вирішить, що давно не було виборів. Це не росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація, — заявив американський лідер.

Водночас, Трамп розкритикував Зеленського за те, що він «не знає, де половина грошей, які надали США», а Київ повинен пояснити та з’ясувати це. За словами американського лідера, Сполучені Штати Америки виділили Україні значну фінансову допомогу, яка становить близько 350 млрд дол. Саме тому, «Україні доведеться заплатити, або з’ясувати, куди поділися гроші».

Президент Зеленський минулого тижня заявив, що не отримав і половини коштів, які США передали Україні. Ми надали Києву, здається, 350 млрд дол. Ну, можливо, трохи менше, але це значна сума. Але де всі ці гроші? Куди вони йдуть? Я ніколи не бачив жодного звіту про це. Ми даємо сотні мільярдів доларів. Я не бачу жодної звітності, — розповів він.

Також Трамп заявив, що розчарований позицією України в контексті війни з росією, яка начебто хоче закінчити війну. Наголосив, що «Україну просто винищують», а люди хочуть змін.

За словами американського лідера, російсько-українську війну можна було вирішити без територіальних втрат «навіть посереднім переговірником» ще кілька років тому.

Сьогодні я почув: «О, нас не запросили». Ну, ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду, — зазначив Трамп.

Американський лідер заявив, якби він у 2022 році був президентом, то міг би укласти для України таку угоду, за якою під контроль Києва повернулася б «майже вся земля» і «жодне місто не було б зруйноване».

Також президент США підтримав ідею розміщення європейських миротворців в Україні, але американських військ в Україні не буде.

Нагадаємо, 15 лютого на Мюнхенськійконференції з безпеки президент України Володимир Зеленський заявив, що «українці повністю не хочуть» проведення виборів. При цьому додав, що сам «готовий говорити про вибори».