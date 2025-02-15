Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204074-ukrayinci-ne-hochut-vyboriv-zelenskyy-video.html

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Володимир Зеленський, президент України, заявив, що готовий говорити про вибори, однак, за його словами, цього не хочуть українці.

Про це йшлося під час його виступу на основній сесії Мюнхенської конференції з безпеки сьогодні, 15 лютого.

Я готовий говорити про вибори, українці повністю не хочуть цього, — заявив Зеленський. — Вони бояться, що ми втратимо режим воєнного стану, якщо будуть вибори, солдати повернуться додому і путін захопить всю нашу територію. Зараз ми мобілізовані, зараз ми один організм, одна країна.