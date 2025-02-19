Последствия обстрелов Одессы. Фото: Геннадий Труханов

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Російські окупанти у ніч проти 19 лютого завдали масованого удару по Одесі.

Ворог атакував густонаселений Київський район, де проживає понад 250 тис. мешканців. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеню важкості. Велика кількість будинків та соціальних об'єктів залишилися без світла та тепла. Про це міський голова Геннадій Труханов повідомив у Telegram.

Ворожий обстріл суттєво пошкодив дитячу поліклініку та дитячий садок. Теплопостачання та електроенергія відсутні у 14 школах, 13 дитячих садочках та у великому мікрорайоні забудови — понад 500 будинків. Фахівці вже оцінюють наслідки та визначають, скільки потрібно часу на їх усунення.

В постраждалому районі вже розгорнули палатки та пункти обігріву та пункти незламності. Місцева влада почне приймати заявки від мешканців пошкоджених квартир. Комунальники вже почали ліквідовувати наслідки нічної атаки.

Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що внаслідок обстрілів також був пошкоджений 24-поверховий житловий будинок. Після обстрілів виникли пожежі, які вже ліквідували.

Нагадаємо, в ніч на 18 лютого у Кіровоградській області російський безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська. Внаслідок атаки постраждали троє осіб — мама і двоє дітей.