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Наслідки удару дрона на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА
Російський дрон вдарив по багатоповерхівці на Кіровоградщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204143-rosiyskyy-dron-vdaryv-po-bagatopoverhivci-na-kirovogradschyni-foto.htmlРакурс
На Кіровоградщині в ніч на сьогодні, 18 лютого, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Троє постраждалих — мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир, — розповів він.
Крім того, російські безпілотники атакували
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає, — додав Райкович.