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Ракурс
Наслідки удару дрона на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Російський дрон вдарив по багатоповерхівці на Кіровоградщині (ФОТО)

18 лют 2025, 08:49
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На Кіровоградщині в ніч на сьогодні, 18 лютого, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Троє постраждалих — мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир, — розповів він.

Крім того, російські безпілотники атакували

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.

Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає, — додав Райкович.

Наслідки удару дрона на Кіровоградщині, фото: Кіровоградська ОВА

Джерело: Ракурс


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