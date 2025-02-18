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Последствия удара дрона в Кировоградской области, фото: Кировоградская ОВА
Российский дрон ударил по многоэтажке в Кировоградской области (ФОТО)https://racurs.ua/n204143-rossiyskiy-dron-udaril-po-mnogoetajke-v-kirovogradskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Кіровоградщині в ніч на сьогодні, 18 лютого, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Троє постраждалих — мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир, — розповів він.
Крім того, російські безпілотники атакували
Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.
Ворожі безпілотники атакували і Кропивницький район. Постраждалих, на щастя, немає, — додав Райкович.