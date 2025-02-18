Последствия удара дрона в Кировоградской области, фото: Кировоградская ОВА

https://racurs.ua/n204143-rossiyskiy-dron-udaril-po-mnogoetajke-v-kirovogradskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

На Кіровоградщині в ніч на сьогодні, 18 лютого, ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку в місті Долинська.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Троє постраждалих — мама і двоє дітей. Їм одразу надали медичну допомогу. Старша дівчинка госпіталізації не потребувала. Евакуйовано мешканців з 38 квартир, — розповів він.

Крім того, російські безпілотники атакували

Над ліквідацією наслідків працюють відповідні служби.