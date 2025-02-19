рф ударила по Украине 167 дронами. Фото:

https://racurs.ua/n204172-rf-atakovala-ukrainu-167-dronami-bolshinstvo-udalos-sbit.html

Ракурс

Росіяни вночі знову запускали по Україні безпілотники та ракети.

У ніч на 19 лютого ворожа армія атакувала 167-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Дрони ворог запускав з російської території: Орла, Брянська, Курська, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська. Також окупанти вдарили двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Сумщині із Воронезької області. Про це Повітряні сили Збройних сил України повідомили у Telegram.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. У Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях вдалося збити 106 ворожих БпЛА.

Ще 56 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені. Російська атака призвела до пошкоджень в Одеській, Київській, Сумській, Черкаській областях та на Запоріжжі.

Нагадаємо, російська армія у ніч на 19 січня масовано атакувала густонаселений Київський район Одеси, де проживає понад 250 тис. мешканців. Відомо про чотирьох постраждалих, серед них — дитина. Без світла, води та тепла залишився цілий мікрорайон.