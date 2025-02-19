Бойцы ГПСУ уничтожили российский РЭБ «Стриж». Фото: Генштаб

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Українські прикордонники завдали нових втрат російським окупантам.

Зокрема, на Харківському напрямку військовослужбовці бригади «Гарт» продовжують виконання бойових завдань із протидії окупаційним військам. Про це Державна прикордонна служба 19 лютого повідомила у Facebook.

Зазначається, що захисники зуміли знищити комплекс радіоелектронної боротьби «Стриж-3» та три автомобілі. Також були ліквідовані 17 окупантів, а російська гаубиця — пошкоджена.

Нагадаємо, днями українські Сили спеціальних операцій провели зухвалу операцію у тилу ворога. В одній із будівель промислового підприємства специ знищили 10 російських окупантів, а ще 13 загарбників — довкола неї.