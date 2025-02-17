ССО знищили десятки окупантів у тилу ворога. Фото: «Азов»

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Ракурс

Українські ССО провели зухвалу операцію у тилу ворога.

У ході аеророзвідки на одному з напрямків, оператори БпЛА 3-го полку Сил спеціальних операцій виявили скупчення ворога в одній із будівель промислового підприємства. Тактична група оперативно висунулася до обʼєкту й провела зачистку приміщення. Про це Сили спецоперацій Збройних сил України 17 лютого повідомили у Facebook.

Спецпризначенці утримували захоплені позиції упродовж трьох діб. У ході інтенсивних боїв на території заводу спалахнула пожежа. Однак бійці ССО успішно відійшли на броньованих автомобілях Hamvee.

Зазначається, що в ході виконання завдання були знищені 23 російські окупанти. Десяток росіян стали «вантажем 200» у будівлі, а 13 — довкола неї. Сили спецоперацій не зазнали втрат у ході бою.

Нагадаємо, нещодавно FPV-розрахунок підрозділу Сил спецоперацій ЗСУ за кілька вильотів знищив ворожу САУ «Нона-С», гаубицю Д-20, дві вогневі позиції міномета разом з боєкомплектом, два ретранслятори зв’язку окупантів, чотири транспортні засоби та 14 самих окупантів.