Рейтинг Зеленского — в КМИС рассказали, сколько украинцев доверяют президентуhttps://racurs.ua/n204180-reyting-zelenskogo-v-kmis-rasskazali-skolko-ukraincev-doveryaut-prezidentu.htmlРакурс
Новий рейтинг президента України Володимира Зеленського оприлюднили соціологи.
Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив цей рейтинг відразу після того, як президент США Дональд Трамп заявив про те, що рейтинг Зеленського в Україні впав до 4%. КМІС оприлюднив дані за лютий на власному сайті у середу, 19 лютого.
За цими результатами, Зеленському довіряють 57% українців, не довіряють — 37%. Баланс довіри-недовіри складає +20%. Найбільше президентові довіряють у центральних областях та на заході.
За інформацією соціологів, показники довіри до глави держави дещо покращилися порівняно з останнім опитуванням у грудні: тоді Зеленському довіряли 52%, не довіряли — 39%.
Соцопитування проводили з 4 по 9 лютого методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Були опитані 1 тис. респондентів у віці від 18 років, які проживають на території України, яка контролюється урядом України. У дослідженні громадської думки не брали участь жителі окупованих територій, а також ті, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.
Статистична похибка такої вибірки не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.
Водночас президент Володимир Зеленський в інтерв’ю для ARD заявив, що росія прагне його позбутися, адже він, мовляв, є «незручним» для російського лідера володимира путіна. Зеленський також додав, що інформація про 4% довіри йде від росії.
Ми розуміємо це і у нас є докази, що ці цифри обговорюються між Америкою і росією, — зазначив він.
Нагадаємо, президента США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки народу, і саме тому потрібно провести вибори. Трамп також наголосив, що позиція щодо виборів в Україні «не російська», а «походить від нього та від багатьох інших країн».
Джерело: ARD