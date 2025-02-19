Украина получила новый пакет военной помощи от Литвы, фото: Минобороны Литвы

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Ракурс

Литва передала Україні новий пакет військової допомоги.

Про це сьогодні, 19 лютого, на своїй сторінці у соцмережі X повідомило Міноборони Литви.

Литва надала новий пакет підтримки Збройним силам України, включаючи вантажівки, тепловізійні приціли та інше необхідне обладнання, — вказано в повідомленні.

Ми стоїмо з Україною. Зараз і завжди, — додали в литовському оборонному відомстві.

Вчора, 18 лютого, стало відомо, що президент Литви Гітанас Науседа планує здійснити візит до України напередодні третьої річниці початку повномасштабного російського вторгнення.

Про це заявила його радник з питань зовнішньої політики Аста Скайсгіріте, повідомляє видання Delfi.

Планується візит до України. Все-таки вже третя річниця війни, і ми хотіли б продемонструвати підтримку Литвою України, яка, як і раніше, дуже сильна навіть через три роки, — наголосила вона.

Джерело: Міноборони Литви, Delfi