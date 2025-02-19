Технику предприятия теперь можно задекларировать в «Дії»

В «Дії» появилась новая услуга, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n204190-tehniku-predpriyatiya-teper-mojno-zadeklarirovat-v-diyi.html

Ракурс

На порталі «Дія» підприємці тепер можуть подати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».

Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах, — вказано в повідомленні.

Щоб подати декларацію, потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія»;

вибрати послугу «Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства»;

внести необхідні дані та подати декларацію.