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Ракурс
В «Дії» появилась новая услуга, фото: «Слово и Дело»

Технику предприятия теперь можно задекларировать в «Дії»

19 фев 2025, 21:27
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На порталі «Дія» підприємці тепер можуть подати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».

Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах, — вказано в повідомленні.

Щоб подати декларацію, потрібно:

  • авторизуватися на порталі «Дія»;
  • вибрати послугу «Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства»;
  • внести необхідні дані та подати декларацію.

Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити, — додали у «Дії».

Источник: Ракурс


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