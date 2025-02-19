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Техніку підприємства тепер можна задекларувати в «Дії»https://racurs.ua/ua/n204190-tehniku-pidpryiemstva-teper-mojna-zadeklaruvaty-v-diyi.htmlРакурс
На порталі «Дія» підприємці тепер можуть подати Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.
Про це сьогодні, 19 лютого, повідомляється на Фейсбук-сторінці «Дії».
Якщо виконуєте на підприємстві небезпечні завдання зі спеціальною технікою — задекларуйте її на відповідність закону на порталі Дія. Декларацію подають підприємці та юрособи — без паперових документів та турне по установах, — вказано в повідомленні.
Щоб подати декларацію, потрібно:
- авторизуватися на порталі «Дія»;
- вибрати послугу «Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства»;
- внести необхідні дані та подати декларацію.
Відстежуйте статус декларації онлайн і будьте певні, що все надіслали без помилок — портал підкаже, що виправити, — додали у «Дії».
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