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У "Дії" відновили опцію закриття ФОП
У «Дії» відновили опцію закриття ФОПhttps://racurs.ua/ua/n202691-u-diyi-vidnovyly-opciu-zakryttya-fop.htmlРакурс
Закриття ФОП у декілька кліків знову працює на порталі Дія.
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У Мінцифри повідомили, що подати заяву для цього можна за дві хвилини. Податкова зніме заявника з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок.
Щоб закрити ФОП на порталі Дія треба:
- авторизуйтеся на порталі Дія
- виберіть послугу Закриття ФОП (https://diia.gov.ua/services/zakryttia-fop?v=6773c4882653f)
- клікніть Подати заяву
- перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом або Дія. Підписом
Дія відновлюється, все стає на місця, — написав віце-прем'єр Михайло Федоров.
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