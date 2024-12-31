У "Дії" відновили опцію закриття ФОП

https://racurs.ua/ua/n202691-u-diyi-vidnovyly-opciu-zakryttya-fop.html

Ракурс

Закриття ФОП у декілька кліків знову працює на порталі Дія.

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У Мінцифри повідомили, що подати заяву для цього можна за дві хвилини. Податкова зніме заявника з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок.

Щоб закрити ФОП на порталі Дія треба:

авторизуйтеся на порталі Дія

виберіть послугу Закриття ФОП (https://diia.gov.ua/services/zakryttia-fop?v=6773c4882653f)

клікніть Подати заяву

перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом або Дія. Підписом

Дія відновлюється, все стає на місця, — написав віце-прем'єр Михайло Федоров.

Раніше на порталі «Дія» запустили послугу анулювання бронювання від мобілізації для військовозобов’язаних працівників.