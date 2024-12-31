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В "Дії" восстановили опцию закрытия ФЛП
В «Дії» восстановили опцию закрытия ФЛПhttps://racurs.ua/n202691-v-diyi-vosstanovili-opciu-zakrytiya-flp.htmlРакурс
Закриття ФОП у декілька кліків знову працює на порталі Дія.
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У Мінцифри повідомили, що подати заяву для цього можна за дві хвилини. Податкова зніме заявника з обліку того ж дня, а ФОП припиниться, щойно запрацює Єдиний державний реєстр. Без черг у податковій та затяжних перевірок.
Щоб закрити ФОП на порталі Дія треба:
- авторизуйтеся на порталі Дія
- виберіть послугу Закриття ФОП (https://diia.gov.ua/services/zakryttia-fop?v=6773c4882653f)
- клікніть Подати заяву
- перевірте дані та підпишіть заяву КЕПом або Дія. Підписом
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