Трамп сообщил, что он планирует возобновить соглашение об украинских ископаемых

https://racurs.ua/n204196-tramp-soobschil-chto-on-planiruet-vozobnovit-soglashenie-ob-ukrainskih-iskopaemyh.html

Ракурс

США заслуговують на компенсацію від України. Про це повыдомив радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц.

За словами Волтца, «розчарування» виникло минулого тижня (10−16 лютого) через «дивний спротив» та «ескалацію риторики» після того, як США презентували Україні угоду про корисні копалини.

На думку радника президента Трампа з питань нацбезпеки, Вашингтон запропонував Україні те, що є для неї «абсолютною можливістю».

Трамп заявив, що Україна «зірвала угоду» про рідкісноземельні метали

У нас була угода про рідкісноземельні метали, і Україна погодилася на це, більш-менш. І тоді Скотт Бессет насправді пішов туди, і з ним поводилися досить грубо, тому що, по суті, вони сказали йому «ні». Він багато годин їхав у поїзді, що є небезпечною поїздкою, і ми говоримо про міністра фінансів. Він пішов туди, щоб підписати документ, а коли прийшов, повернувся порожній. І дивіться, настав час виборів. Давно не було виборів, — цитує президента США CNN.

Водночас він знову не згадав про невигідні для України умови угоди, запропонованої Києву, а також про те, що Володимиру Зеленському та його радникам фактично дали на ознайомлення з документом лише годину.

Попри відмову Зеленського, Трамп заявив, що має намір досягти свого і додав, що Київ «більшою чи меншою мірою"був згоден на підписання угоди.

Згодом Зеленський розповів подробиці перемовин із США про рідкісноземельні метали.

Угода про надра не була погоджена зі Сполученими Штатами, оскільки в ній не йшлося нічого про гарантії безпеки для Україні, наразі над нею працюють юристи.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна хоче гарантій безпеки у цьому році і закінчити війну у 2025-му.

Документ був нечіткий, він був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від того, що перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось. Я готовий до публічності цього документу, — сказав він.

Проте, додав, що «це не допоможе відносинам» між Україною і США.

Зеленський зазначив, що сказав міністру фінансів США Скотту Бессенту, що документ «не готовий».

Там немає слова про гарантії безпеки. І вже на другій зустрічі, з Венсом (віцепрезидент США Джей Ді Венс), ми домовились, що там може бути щось про це, але ніхто не знає що, — долав президент.

Нагадаємо, що Зеленський відхилив пропозицію США, яка передбачала отримання Вашингтоном 50% рідкісноземельних копалин України, зокрема графіту, урану, титану і літію, останній з яких є ключовим компонентом акумуляторів для електромобілів.

За словами джерел, цей епізод дав зрозуміти, що досягнення повної угоди потребує більше часу.

Але президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб договір з Україною був укладений до того, як він санкціонує подальшу військову підтримку Києва або просунеться вперед у посередництві в мирних переговорах між Україною і росією.

Цього тижня посланець Трампа в Україні Кіт Келлогг перебуває в Києві, щоб обговорити параметри переглянутої угоди і з’ясувати, що Україна хоче в обмін на її підписання.

Зеленський заявив, що зустрінеться з Келлоггом у четвер, наголосивши, що для Києва «дуже важливо, щоб ця зустріч — і загалом співпраця з Америкою — була конструктивною».

Відповідаючи на питання, чи будуть американські чиновники продовжувати вимагати укладання угоди, радник Трампа, який говорив на умовах анонімності, сказав про Зеленського:

Безумовно, нам потрібно повернути цього хлопця до реальності.

У середу Трамп назвав свого українського колегу «диктатором без виборів» після того, як Зеленський заявив, що Трамп потрапив у пастку російської дезінформаційної бульбашки, коли озвучив вигаданий Москвою рейтинг українського президента в 4% підтримки та звинуватив Україну в розв’язанні війни.

З початку повномасштабного вторгнення Сполучені Штати надали Україні десятки мільярдів доларів військової допомоги, і Трамп заявив, що хоче отримати ці гроші назад.

Він наполягає на тому, щоб Київ надав США концесії на видобуток корисних копалин на суму 500 мільярдів доларів як визнання допомоги Вашингтона.

Джерела Reuters повідомили, що для Трампа важливо, щоб він міг публічно заявити американському народу, що США повертають допомогу.

Текст початкової угоди не був оприлюднений, але Зеленський заявив, що вона занадто сильно зосереджувалася на інтересах США і не передбачала гарантій безпеки для Києва.

Ще один співрозмовник Reuters повідомив, що Україна готова укласти угоду з адміністрацією Трампа, однак вона не має бути настільки «грабіжницькою», як запропонована Сполученими Штатами раніше.