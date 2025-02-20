Ночью 20 февраля россияне атаковали газовую инфраструктуру Украины

https://racurs.ua/n204204-nochu-20-fevralya-rossiyane-atakovali-gazovuu-infrastrukturu-ukrainy.html

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Уночі 20 лютого війська рф атакували газову інфраструктуру України, пошкодивши виробничі потужності.

Міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що атаки спрямовані на зупинку видобування газу для потреб українців. Спеціалісти вже розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Росіяни відверто брешуть про те, що не атакують енергетику, але водночас цілеспрямовано б’ють по обʼєктах видобутку газу, щоб занурити українців у холод, — повідомив Галущенко.

Масовані атаки по газових родовищах розпочалися після похолодання в Україні в кінці січня — на початку лютого 2025 року. Росіяни почали бити по газовій інфраструктурі особливо ретельно після того, як Київ відмовився продовжувати контракт на прокачування російського газу в Європу.