В Днепре по заказу россии хотели взорвать эксправоохранителя

https://racurs.ua/n204206-v-dnepre-po-zakazu-rossii-hoteli-vzorvat-ekspravoohranitelya.html

Ракурс

У Дніпрі на замовлення росії хотіли підірвати експравоохоронця — підозрюваних затримали.

За даними слідства, до підготовки теракту в Дніпрі російські спецслужби залучили 52-річну медсестру з Вінниччини, 26-річного безробітного харків’янина та його 20-річну подругу. Їх росіяни завербували через телеграм-канал.

Жителька Вінниччини встановила саморобний вибуховий пристрій, який для неї попередньо залишили харківʼяни. Правоохоронці затримали її на гарячому, коли жінка готувалася активувати вибухівку через пульт дистанційного керування.

Фігурантів із Харкова затримали одразу після цього. Усім зловмисникам повідомили про підозру, їм загрожує 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.