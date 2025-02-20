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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Полиция Киевской области
40 животных погибли в результате российской воздушной атаки в Киевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n204209-40-jivotnyh-pogibli-v-rezultate-rossiyskoy-vozdushnoy-ataki-v-kievskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, атакували Київську область безпілотниками.
В результаті отримав поранення місцевий житель та загинули свійські тварини, повідомляє прес-служба поліції Київщині.
Наслідки атак зафіксовані у:
- Білоцерківському районі — 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу;
- Вишгородському районі — пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.
За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).
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