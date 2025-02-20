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Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Полиция Киевской области

40 животных погибли в результате российской воздушной атаки в Киевской области (ФОТО)

20 фев 2025, 16:34
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Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, атакували Київську область безпілотниками.

В результаті отримав поранення місцевий житель та загинули свійські тварини, повідомляє прес-служба поліції Київщині.

Наслідки атак зафіксовані у:

  • Білоцерківському районі — 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу;
  • Вишгородському районі — пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Поліція Київщини

Источник: Ракурс


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