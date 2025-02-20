Последствия российской воздушной атаки в Киевской области, фото: Полиция Киевской области

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Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, атакували Київську область безпілотниками.

В результаті отримав поранення місцевий житель та загинули свійські тварини, повідомляє прес-служба поліції Київщині.

Наслідки атак зафіксовані у:

Білоцерківському районі — 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу;

Вишгородському районі — пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).