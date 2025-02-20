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Ракурс
Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Поліція Київщини

40 тварин загинули внаслідок російської повітряної атаки на Київщині (ФОТО)

20 лют 2025, 16:34
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Російські загарбники сьогодні, 20 лютого, атакували Київську область безпілотниками.

В результаті отримав поранення місцевий житель та загинули свійські тварини, повідомляє прес-служба поліції Київщині.

Наслідки атак зафіксовані у:

  • Білоцерківському районі — 14 пошкоджених приватних будинків, чотири автомобілі та господарча будівля. Також постраждав 37-річний чоловік, якому було надано необхідну медичну допомогу;
  • Вишгородському районі — пошкоджено шість приватних будинків, один автомобіль та чотири господарські приміщення. В одному з них відбулась пожежа, внаслідок якої загинуло понад 40 свійських тварин.

За фактами воєнних злочинів слідчі розпочнуть кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки російської повітряної атаки на Київщині, фото: Поліція Київщини

Джерело: Ракурс


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