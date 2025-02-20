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Уночі росіяни запустили по Україні 161 дрон і 14 ракет, постраждали п'ять регіонів

Уночі росіяни запустили по Україні 161 дрон і 14 ракет, постраждали п’ять регіонів

20 лют 2025, 10:55
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Армія рф запустила по Україні 14 ракет та 161 дрон: українські військові збили 80 БПЛА, з них 78 — локаційно втрачено, звітують Повітряні сили ЗСУ

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Київщина. На Херсонщині, ударом ворожої керованої авіабомби частково зруйновано під’їзд багатоповерхівки, є постраждалі, тривають рятувальні роботи, — додали там.

Щодоракет, то йдеться про:

  • крилаті — Х-101/Х-55СМ;
  • «Калібр» / «Іскандер-К»;
  • балістичні — «Іскандер-М» / KN-23.

Інформацію про результати бойової роботи та наслідки ракетного удару не оприлюднюють.

Джерело: Ракурс


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