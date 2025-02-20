Владимир Зеленский и Кит Келлог, скриншот видео

https://racurs.ua/n204218-zelenskiy-rasskazal-o-chem-govoril-s-kellogom-video.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.

У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський прокоментував цю зустріч.

Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу, — зазначив він. — Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась.

За словами Зеленського, в ході зустрічі вони детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх полонених українців, а також дієві гарантії безпеки.

Також Зеленський зазначив, що Україна «готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки»:

Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7.

Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів, — додав він.

Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі Зеленського та Келлога не відбувся підхід політиків до преси. За словами речника Зеленського Сергія Никифорова, спільних заяв для преси Зеленського і Келлога не було на прохання американської сторони.