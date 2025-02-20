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Володимир Зеленський та Кіт Келлог, скріншот відео
Зеленський розповів, про що говорив із Келлогом (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n204218-zelenskyy-rozpoviv-pro-scho-govoryv-iz-kellogom-video.htmlРакурс
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 лютого, зустрівся у Києві зі спецпредставником США з питань України та росії Кітом Келлогом.
У своєму вечірньому відеозверненні Зеленський прокоментував цю зустріч.
Зустріч із генералом Келлогом. Хороша розмова, багато деталей. Вдячний Сполученим Штатам за всю надану допомогу та двопартійну підтримку України й українського народу, — зазначив він. — Це важливо для нас і для всього вільного світу, щоб американська сила відчувалась.
За словами Зеленського, в ході зустрічі вони детально обговорили ситуацію на полі бою і те, як повернути всіх полонених українців, а також дієві гарантії безпеки.
Також Зеленський зазначив, що Україна «готова до сильної, дійсно корисної угоди з Президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки»:
Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7.
Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами. Дякую генералу Келлогу за спільну роботу для досягнення важливих результатів, — додав він.
Нагадаємо, після сьогоднішньої зустрічі Зеленського та Келлога не відбувся підхід політиків до преси. За словами речника Зеленського Сергія Никифорова, спільних заяв для преси Зеленського і Келлога не було на прохання американської сторони.