Дональд Трамп, фото: Free Malaysia Today (FMT)

https://racurs.ua/n204220-ssha-peredali-ukraine-uluchshennuu-versiu-soglasheniya-o-nedrah-smi.html

Ракурс

Україна отримала від США «покращену» версію угоди про видобуток корисних копалин після того, як український президент Володимир Зеленський розлютив свого американського колегу Дональда Трампа, відхиливши його початкову пропозицію.

Про це повідомляє видання Axios з посиланням на джерела серед американських та українських чиновників.

Співрозмовники видання зазначають, що ухвалення цієї версії угоди виглядає більш ймовірним.

Обізнане джерело повідомило, що кілька помічників Зеленського закликали його підписати оновлену пропозицію, щоб уникнути подальшого зіткнення з Трампом і дати президенту США можливість обґрунтувати підтримку України з боку США, — зазначає видання.

В останньому проекті відбулося значне поліпшення, і він відповідає українському законодавству, — розповіло одне із джерел.

Радник президента США з національної безпеки Майк Уолтц заявив журналістам вчора, 20 лютого, що Зеленський повинен «повернутися за стіл переговорів» щодо питання про корисні копалини:

Це переговори. А на переговорах ви домовляєтеся. Україна хоче вести переговори про корисні копалини, тому ми говоримо про це.

За інформацією видання, минулого тижня перед прибуття до Києва міністра фінансів США Скотта Бессента посол США передав українській стороні проект угоди про співпрацю у сфері видобутку корисних копалин.

За словами двох джерел, які ознайомилися з проектом угоди, в ньому зазначалося, що 50% доходів від видобутку корисних копалин буде передано США, що угода перебуватиме під юрисдикцією нью-йоркського суду, і що вона матиме перевагу над будь-якими іншими торговельними угодами України, — зазначає видання.

Зазначається, що під час зустрічі Бессент сказав Зеленському, що Трамп наполягав на тому, щоб він підписав угоду негайно. Зеленський відповів Бессенту, що не може підписати угоду, яку щойно отримав.

Українці також були розчаровані тим, що американський проект не містив жодних гарантій безпеки для України і що його нав’язували їм у той час, коли Україну також виключали з американо-російських переговорів про майбутнє України, — зазначило видання.

Джерело: Axios