В Николаеве возобновили подачу тепла после российской атаки на ТЭЦ

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Николаевская ТЭЦ возобновила поставки тепла, фото: «Николаевская ТЭЦ»
В Николаеве возобновили подачу тепла после российской атаки на ТЭЦhttps://racurs.ua/n204224-v-nikolaeve-vozobnovili-podachu-tepla-posle-rossiyskoy-ataki-na-tec.htmlРакурс
Миколаївська ТЕЦ відновила постачання теплової енергії до будинків, які раніше були відключені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич,
Водночас у дев’яти будинках теплопостачання тимчасово припинено у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.
У Миколаєві в ніч на 16 лютого внаслідок атаки російських дронів було повністю зруйновано електрогенерацію місцевої ТЕЦ, 46 тис. абонентів залишилися без тепла. Вчора, 20 липня, у Миколаївській ОВА повідомили, що через наслідки удару по ТЕЦ відбулася аварія у системі й були відключені 44 житлові будинки.
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