У Миколаєві відновили подачу тепла після російської атаки на ТЕЦ

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Миколаївська ТЕЦ відновила постачання тепла, фото: «Миколаївська ТЕЦ»
У Миколаєві відновили подачу тепла після російської атаки на ТЕЦhttps://racurs.ua/ua/n204224-u-mykolaievi-vidnovyly-podachu-tepla-pislya-rosiyskoyi-ataky-na-tec.htmlРакурс
Миколаївська ТЕЦ відновила постачання теплової енергії до будинків, які раніше були відключені.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич,
Водночас у дев’яти будинках теплопостачання тимчасово припинено у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.
У Миколаєві в ніч на 16 лютого внаслідок атаки російських дронів було повністю зруйновано електрогенерацію місцевої ТЕЦ, 46 тис. абонентів залишилися без тепла. Вчора, 20 липня, у Миколаївській ОВА повідомили, що через наслідки удару по ТЕЦ відбулася аварія у системі й були відключені 44 житлові будинки.
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