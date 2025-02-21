У Миколаєві відновили подачу тепла після російської атаки на ТЕЦ

Миколаївська ТЕЦ відновила постачання тепла, фото: «Миколаївська ТЕЦ»

https://racurs.ua/ua/n204224-u-mykolaievi-vidnovyly-podachu-tepla-pislya-rosiyskoyi-ataky-na-tec.html

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Миколаївська ТЕЦ відновила постачання теплової енергії до будинків, які раніше були відключені.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич,

Водночас у дев’яти будинках теплопостачання тимчасово припинено у зв’язку з виконанням ремонтних робіт.

У Миколаєві в ніч на 16 лютого внаслідок атаки російських дронів було повністю зруйновано електрогенерацію місцевої ТЕЦ, 46 тис. абонентів залишилися без тепла. Вчора, 20 липня, у Миколаївській ОВА повідомили, що через наслідки удару по ТЕЦ відбулася аварія у системі й були відключені 44 житлові будинки.