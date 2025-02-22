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Хорошие дроны вынесли нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае - она остановилась
Хорошие дроны вынесли нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае — она остановиласьhttps://racurs.ua/n204252-horoshie-drony-vynesli-nefteperekachivauschuu-stanciu-v-krasnodarskom-krae-ona-ostanovilas.htmlРакурс
Українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нововеличковська» у Краснодарському краї рф — вона зупинила роботу.
Про це повідомили джерела «Бабеля» та «Громадського» в СБУ.
По станції вдарили 20 лютого. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільский нафтопереробні заводи, тож це один із ключових обʼєктів транспортування нафти на Кубані.
Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти. Росіяни встановлюють суму збитків.
Це вже 8-ма атака СБУ на енергетичні обʼєкти росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії.