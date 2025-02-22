Добрі дрони винесли нафтоперекачувальну станцію у Краснодарському краї — вона зупинилася

https://racurs.ua/ua/n204252-dobri-drony-vynesly-naftoperekachuvalnu-stanciu-u-krasnodarskomu-krayi-vona-zupynylasya.html

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Українські дрони вдарили по нафтоперекачувальній станції «Нововеличковська» у Краснодарському краї рф — вона зупинила роботу.

Про це повідомили джерела «Бабеля» та «Громадського» в СБУ.

По станції вдарили 20 лютого. Через неї йде постачання на Афіпський та Ільский нафтопереробні заводи, тож це один із ключових обʼєктів транспортування нафти на Кубані.

Удар дронів прийшовся на електропідстанцію 110/35/10 кВ, яка живить НПС. Підстанція запалала, знеструмилась і зупинила перекачування нафти. Росіяни встановлюють суму збитків.

Це вже 8-ма атака СБУ на енергетичні обʼєкти росії з початку року. Вони завдають багатомільйонних збитків та ускладнюють логістику російської армії.