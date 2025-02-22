Зеленский пока не готов подписать соглашение о редкоземельных металлах из США, — Sky News

https://racurs.ua/n204256-zelenskiy-poka-ne-gotov-podpisat-soglashenie-o-redkozemelnyh-metallah.html

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Президент України Володимир Зеленський поки не готовий підписати угоду про рідкісноземельні метали зі США. Про це повідомляє 22 лютого Sky News.

Угода ще не готова до підписання, є низка проблемних питань, і в нинішньому вигляді проєкту президент не готовий його прийняти. Сьогодні проєкт не відображає партнерства в угоді, а містить лише односторонні зобов’язання України, — джерело видання.

Джерело Суспільного в ОП підтверджує цю інформацію:

З точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати.

Кіт Келлог раніше передав Зеленському під час зустрічі погрози відключити Starlink для ЗСУ, якщо той відмовиться підписувати угоду про рідкісноземельні метали, пише Reuters.

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на поінформовані джерела повідомляв, що угоду між Україною та США про доступ до українських корисних копалин можуть підписати вже 22 лютого.