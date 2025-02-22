Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: ВРУ

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Угода між США та Україною про корисні копалини почне опрацьовуватися вже з наступного тижня.

Кабінет міністрів України з понеділка, 24 лютого, почне серйозно працювати над укладенням угоди про рідкоземельні метали та гарантії безпеки з адміністрацією президента США Дональда Трампа. Буде задіяна експертна група. Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, передає NHK.

Спікер парламенту наголосив, що Київ готовий працювати з американцями щодо українських корисних копалин, але хоче отримати конкретні гарантії безпеки, вказуючи на те, що права та інтереси повинні супроводжуватися ними.

Також Україна має намір вести конструктивні дискусії та прагне якомога швидше провести саміт із Сполученими Штатами Америки.

Стефанчук додав, що президент України Володимир Зеленський ще у вересні 2024 року запропонував Вашингтону спільно розробляти українські копалини землі в рамках свого «плану перемоги».

Тим часом видання Bloomberg поінформувало, що Україна хоче підписати угоду з США про корисні копалини у присутності президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

А Fox News поінформувало, що Україна доопрацювала і передала Сполученим Штатам нові пропозиції угоди про рідкоземи.

Нагадаємо, США хочуть укласти угоду з Україною на 500 млрд дол. про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Президент України Володимир Зеленський спочатку говорив, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні, однак не підписав угоду, яку йому привіз міністр фінансів США Скотт Бессент. Згодом Україна отримала від США «покращену» версію угоди про видобуток корисних копалин.

А сьогодні ЗМІ повідомили, що Зеленський поки не готовий підписати угоду про рідкісноземельні метали зі США, бо «з точки зору безпеки ще залишаються певні питання, які треба доопрацювати».

Джерела: NHK, Bloomberg, Fox News