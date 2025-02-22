рф не хочет идти на обмен пленных «азовцев» и морпехов. Фото: Координационный штаб

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Обмін бійців «Азову» та морських піхотинців складний, адже росія їх не хоче віддавати.

Так, країна-агресор не хоче обмінювати полонених українських «азовців» і морпіхів, однак зацікавлена в обміні строковиків і «кадирівців». Про це керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко заявив в інтерв’ю «Укрінформу».

За його словами, бригаду «Азов» на території рф визнали «терористичною організацією». Тому, колди Україна повертає «азовців» додому, то про це дізнається російське суспільство й Кремль зазнає репутаційних втрат.

А морпіхів сприймають у росії як вмотивованих, підготовлених військовослужбовців, що після повернення готові знову долучитися до лав Збройних сил України, — зазначив Охріменко.

Водночас, як зазначив представник Координаційного штабу, росіяни висловлюють зацікавленість у поверненні з полону передусім солдатів строкової служби і «кадирівців».

Вихідці з малих народів їх не цікавлять, окрім чеченців. Вони чомусь плюють на своїх громадян, але чеченців готові забирати. Може бути зацікавленість, коли у полон потрапляє строковик, оскільки путін розказував своєму електорату, що строковики не будуть брати участі в бойових діях, — додав він.

Нагадаємо, у 2024 році Україна провела 11 обмінів та звільнила 1 тис. 358 громадян з російського полону. Це на 356 громадян більше, ніж у 2023-му році.

Також зросла і кількість повернутих тіл загиблих захисників в Україну. Під час перемовин вдалося домовитися про повернення втричі більшої кількості тіл полеглих героїв.

Джерело: «Укрінформ»