Оккупанты активно прибегли к конфискациям имущества жителей ВОТ, фото: «Патриот Донбасса»

https://racurs.ua/n204278-na-luganschine-okkupanty-cherez-sudy-nachali-konfiskovyvat-beshoznoe-imuschestvo-ova.html

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На тимчасово окупованій Луганщині місцеві «суди» почали приймати рішення щодо житлових приміщень, які мають ознаки «безхазяйного».

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Тобто, проводять процедуру «віджиму» житла людей, які евакуювалися, відповідно до законодавчого русла рф. Квартири і приватні будинки, які раніше були інвентаризовані і визнані «нічийними», судами передаються до муніципальної власності, — зазначили в ОВА.

Зазначається, що відразу з виникла значна кількість оскаржень таких рішень.

До переліку «націоналізованого» житла потрапила й нерухомість, господарі якої, до прикладу, проживали за іншою адресою або в сусідньому місті і навіть не знали, що мали у 30-денний термін заявити про свої права на майно, — зазначили в ОВА.

Крім того, окупанти вирішили обкласти окуповану Луганщину податком на лазні, сараї, теплиці та інші господарські будівлі з фундаментом. Його розмір буде визначатися, виходячи із кадастрової вартості об'єктів.