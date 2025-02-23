На Луганщине оккупанты через «суды» начали конфисковывать «бесхозное имущество» — ОВАhttps://racurs.ua/n204278-na-luganschine-okkupanty-cherez-sudy-nachali-konfiskovyvat-beshoznoe-imuschestvo-ova.htmlРакурс
На тимчасово окупованій Луганщині місцеві «суди» почали приймати рішення щодо житлових приміщень, які мають ознаки «безхазяйного».
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Тобто, проводять процедуру «віджиму» житла людей, які евакуювалися, відповідно до законодавчого русла рф. Квартири і приватні будинки, які раніше були інвентаризовані і визнані «нічийними», судами передаються до муніципальної власності, — зазначили в ОВА.
Зазначається, що відразу з виникла значна кількість оскаржень таких рішень.
До переліку «націоналізованого» житла потрапила й нерухомість, господарі якої, до прикладу, проживали за іншою адресою або в сусідньому місті і навіть не знали, що мали у 30-денний термін заявити про свої права на майно, — зазначили в ОВА.
Крім того, окупанти вирішили обкласти окуповану Луганщину податком на лазні, сараї, теплиці та інші господарські будівлі з фундаментом. Його розмір буде визначатися, виходячи із кадастрової вартості об'єктів.
Загарбники зауважують, що це зроблене для «корегування податкового навантаження відносно об'єктів, які раніше залишалися поза сферою майнового оподаткування», — зазначили в ОВА. — Сплачувати гроші необхідно буде у розрахунковому періоді, який почався із 1 січня.