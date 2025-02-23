Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Єрмак и Свириденко провели новый раунд переговоров, когда они встретились с командой Трампа

Єрмак и Свириденко проведут новый раунд переговоров по поводу ископаемых с командой Трампа

23 фев 2025, 15:09
999

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 23 лютого заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого матимуть новий раунд перемовин з американськими партнерами щодо рідкісноземелььних металів.

Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин на тимчасово окупованих росією територіях України сягає 350 млрд дол. — заявила міністерка економіки Свириденко на форумі «Україна. Рік — 2025»

Міністерка економіки заявила, що для України важливе залучення інвестицій, переробка і розробка родовищ, а не лише експорт рідкісноземельних копалин.

За її словами, Україна має запаси титану, літію, урану, рідкоземельних металів. Крім цього, ще потрібно провести геологічні дослідження, щоб знати весь обсяг який має Україна.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров