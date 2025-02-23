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Ракурс
Єрмак і Свириденко матимуть новий раунд переговорів щодо копалин з командою Трампа

Єрмак і Свириденко матимуть новий раунд переговорів щодо копалин з командою Трампа

23 лют 2025, 15:09
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Керівник Офісу президента Андрій Єрмак 23 лютого заявив, що він та міністерка економіки Юлія Свириденко 23 лютого матимуть новий раунд перемовин з американськими партнерами щодо рідкісноземелььних металів.

Загальна вартість рідкісноземельних корисних копалин на тимчасово окупованих росією територіях України сягає 350 млрд дол. — заявила міністерка економіки Свириденко на форумі «Україна. Рік — 2025»

Міністерка економіки заявила, що для України важливе залучення інвестицій, переробка і розробка родовищ, а не лише експорт рідкісноземельних копалин.

За її словами, Україна має запаси титану, літію, урану, рідкоземельних металів. Крім цього, ще потрібно провести геологічні дослідження, щоб знати весь обсяг який має Україна.

Джерело: Ракурс


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