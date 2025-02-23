Зеленский дает большую пресс-конференцию на фоне переговоров с США

https://racurs.ua/n204284-zelenskiy-daet-bolshuu-press-konferenciu-na-fone-peregovorov-s-ssha.html

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Президент України Володимир Зеленський дає велику пресконференцію напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну і на тлі переговорів зі США.

У Києві 23 лютого відбувається форум «Україна. Рік 2025» за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України.