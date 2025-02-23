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Ракурс
Зеленский дает большую пресс-конференцию на фоне переговоров с США

Зеленский дает большую пресс-конференцию на фоне переговоров с США

23 фев 2025, 16:02
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Президент України Володимир Зеленський дає велику пресконференцію напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну і на тлі переговорів зі США.

У Києві 23 лютого відбувається форум «Україна. Рік 2025» за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України.

Источник: Ракурс


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