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Ракурс
Зеленський дає велику прес-конференцію на тлі переговорів зі США

Зеленський дає велику прес-конференцію на тлі переговорів зі США (ТРАНСЛЯЦІЯ)

23 лют 2025, 16:02
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Президент України Володимир Зеленський дає велику пресконференцію напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну і на тлі переговорів зі США.

У Києві 23 лютого відбувається форум «Україна. Рік 2025» за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України.

Джерело: Ракурс


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