Зеленський дає велику прес-конференцію на тлі переговорів зі США

https://racurs.ua/ua/n204284-zelenskyy-daie-velyku-pres-konferenciu-na-tli-peregovoriv-zi-ssha-translyaciya.html

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Президент України Володимир Зеленський дає велику пресконференцію напередодні третьої річниці російського вторгнення в Україну і на тлі переговорів зі США.

У Києві 23 лютого відбувається форум «Україна. Рік 2025» за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України.