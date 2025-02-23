Я не подписываю то, что будут выплачивать десять поколений украинцев - Зеленский о соглашении с ископаемыми

https://racurs.ua/n204287-ya-ne-podpisyvau-to-chto-budut-vyplachivat-desyat-pokoleniy-ukraincev-zelenskiy-o-soglashenii.html

Ракурс

Ми не маємо визнавати гранти як борги. Так Володимир Зеленський сказав про допомогу Україні від США та угоду про копалини.

Як сказав Зеленський на прес-конференції 23 лютого, за роки повномасштабного російського вторгнення Україна отримала від США 100 мільярдів доларів і він «не збирається визнавати 500 мільярдів».

За словами президента України, щодо пакетів допомоги від Сполучених Штатів він «домовлявся з [президентом США Джозефом] Байденом і з Конгресом США».

Грант то не є борг і ми не повинні віддавати борг. […] Питання не в цифрі, питання в тому, що ми не визнаємо що це борг", — прокоментував Володимир Зеленський інформацію стосовно угоди між Україною та США про копалини.

Я не підписую те, що виплачуватимуть десять поколінь українців, — резюмував президент України.

Президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна вже погодилася надати США доступ до рідкісноземельних мінералів на 500 млрд доларів в обмін на військову допомогу. Згодом президент України Володимир Зеленський заявляв, що угоду не підписали через «юридичні питання», а Україні потрібні гарантії безпеки.

Історія питання

Пентагон та незалежні аналітики спростовують слова Трампа про надані Україні 350 млрд доларів допомоги, пише Voice of America.

Журналісти зробили запит до оборонного відомства США після останніх заяв Трампа і, як і повідомляли раніше незалежні аналітики, його твердження виявилися неправдивими.

У Пентагоні зазначили, що загалом з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Конгрес схвалив 183 млрд доларів допомоги Києву.

Пентагон підтвердив, що з цих коштів США надіслали Україні військової допомоги на 65,9 мільярда доларів, і ще 3,9 мільярда доларів, які Конгрес санкціонував у вигляді військової допомоги, залишаються невитраченими.

Близько 58 мільярдів доларів зі 183 мільярдів доларів загальної допомоги Україні було витрачено у США.

Ці кошти були спрямовані безпосередньо на розвиток американської оборонної промисловості або шляхом заміни старої зброї, переданої Києву, на нову зброю американського виробництва, або шляхом прямих інвестицій у промисловість.

У свою чергу, DW нагадує, що, повідомляючи про допомогу Україні, ЗМІ часто посилаються на дані, зібрані за допомогою проєкту Ukraine Support Tracker (UST) німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд. Це значно менше за офіційні дані США. У свою чергу, DW нагадує, що, повідомляючи про допомогу Україні, ЗМІ часто посилаються на дані, зібрані за допомогою проєкту Ukraine Support Tracker (UST) німецького аналітичного центру Kiel Institute for the World Economy.

За підрахунками економістів, зобов’язання США, спрямовані виключно на підтримку України у війні проти росії, станом на 31 грудня 2024 року досягли $128 млрд. Це значно менше за офіційні дані США.