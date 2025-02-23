"Евросолидарность" будет бойкотировать согласительный совет в парламенте

https://racurs.ua/n204290-evrosolidarnost-budet-boykotirovat-soglasitelnyy-sovet-v-parlamente.html

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«Європейська солідарність» прийняла рішення про неможливість на даному етапі участі співголів фракції в засіданнях погоджувальної ради під головуванням члена РНБО Руслана Стефанчука.

Його в партії «ЄС» вважають причетним до «антизаконних і позасудових рішень по санкціям проти лідера опозиції Петра Порошенка».

Про це заявила нардепка Ірина Геращенко.

Закликаємо владу скасувати незаконні рішення, які розколюють і дезорієнтують суспільство. Зараз час зосередитися на внутрішніх викликах і воювати з росією, а не опозицією, — написала Геращенко у своїх соцмережах.

До 11-ї річниці російсько-української війни і третіх роковин повномасштабного вторгнення ВР України 24 лютого планує звернутися до парламентів і урядів іноземних країн із закликом покарати рф і притягти всіх, причетне до війни, до відповідальності.