США максимально приблизились к заключению соглашения между Украиной и рф, - представитель Трампа

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США максимально наблизились до підписання мирної угоди між Україною та росією, але сторони повинні піти на певні поступки.

Про це заявив спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф.

Віткофф не розкрив умови мирної угоди, але підкреслив, що будь-яка домовленість передбачає, що кожна зі сторін готова чимось поступитися заради досягнення миру, «чи то територіальні поступки, чи то економічні».

Ви побачите поступки з обох сторін. І це те, що президент робить найкраще. Він об'єднує людей. Він допомагає їм усвідомити, що шлях до миру — це поступки та досягнення компромісу, — заявив спецпредставник Трампа.

Водночас керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що між сторонами є «конструктивна розмова», а також подякував американському народу за підтримку протягом «всіх трьох років вторгнення росіян».

Віткофф також заявив, що американські фірми можуть вести бізнес у росії, якщо буде укладено мирну угоду щодо врегулювання війни в Україні.

Раніше президент України Володимир Зеленський відхилив запропоновану США угоду про надра, заявивши, що вона не містить гарантій безпеки щодо України. Деталі угоди поки не розголошувались.