Генштаб подтвердил поражение дронами одного из крупнейших НПЗ в россии

https://racurs.ua/n204303-genshtab-podtverdil-porajenie-dronami-odnogo-iz-krupneyshih-npz-v-rossii.html

Ракурс

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували Рязанський нафтопереробний завод у рф. Це уранці 24 лютого підтвердили в Генштабі.

Це підприємство працює на потреби російської армії. У Генштабі кажуть, що відомо про щонайменше 5 вибухів в районі цілі внаслідок атаки.

Попередньо, виникла пожежа в районі установки первинної переробки нафти ЕЛОУ АТ-6. Результати ураження уточнюють.

Рязанський НПЗ введений в експлуатацію в 1960 році, зараз він перебуває під контролем компанії «Роснєфть» і має заявлений обсяг переробки нафтопродуктів до 17 млн тонн на рік.

Це робить його одним із найбільших НПЗ у росії. Він розташований на відстані понад 450 кілометрів від кордону України.

Підприємство є основним постачальником моторного пального для регіонів навколо російської столиці.

Сили безпілотних систем також атакували нафтобазу. Наразі фіксують пожежу в районі ФДКУ комбінату «8 марта» у Тульській області рф.

ФДКУ — це державна установа в росії, яка підпорядковується уряду та може займатися виробництвом, безпекою чи виконувати інші державні завдання.