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Евросоюз объявил имена попавших под новые санкции россиян - в списке бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсмены
Евросоюз объявил имена попавших под новые санкции россиян — в списке бизнесмены, пропагандисты, юмористы и спортсменыhttps://racurs.ua/n204309-evrosouz-obyavil-imena-popavshih-pod-novye-sankcii-rossiyan-v-spiske-biznesmeny-propagandisty.htmlРакурс
Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під санкції в рамках 16-го санкційного пакета, прийнятого у третю річницю війни росії проти України.
До списку, зокрема, включено таких росіян:
голова ради директорів компанії «Мечел» Ігор Зюзін;
власник АФК «Система» Володимир Євтушенков;
гендиректор «Інтер РАТ» Сергій Дрегваль;
гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новіков;
бізнесмен Альберт Авдолян;
топ-менеджер Василь Бровко (чоловік медіаменеджера Тіни Канделакі);
власник холдингу «Ленінець» Анатолій Турчак (батько політика Андрія Турчака);
гендиректор «Ленінца» Борис Турчак (син Анатолія Турчака);
бізнесмен Володимир Колбін (ЗМІ писали про його тісні зв’язки з Володимиром Путіним);
пропагандист та піар-менеджер Крістіна Потупчик;
шахіст Сергій Карякін;
гуморист Михайло Галустян;
гімнаст Микита Нагорний.
«Ракурс» писав, що 24 лютого Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії. Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження. Пакет передбачає санкції щодо 48 фізичних та 35 юридичних осіб.