Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції - у списку бізнесмени, гумористи та спортсмени

https://racurs.ua/ua/n204309-ievrosouz-ogolosyv-imena-rosiyan-yaki-potrapyly-pid-novi-sankciyi-u-spysku-biznesmeny.html

Ракурс

Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під санкції в рамках 16-го санкційного пакета, прийнятого у третю річницю війни росії проти України.

До списку, зокрема, включено таких росіян:

голова ради директорів компанії «Мечел» Ігор Зюзін;

власник АФК «Система» Володимир Євтушенков;

гендиректор «Інтер РАТ» Сергій Дрегваль;

гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новіков;

бізнесмен Альберт Авдолян;

топ-менеджер Василь Бровко (чоловік медіаменеджера Тіни Канделакі);

власник холдингу «Ленінець» Анатолій Турчак (батько політика Андрія Турчака);

гендиректор «Ленінца» Борис Турчак (син Анатолія Турчака);

бізнесмен Володимир Колбін (ЗМІ писали про його тісні зв’язки з Володимиром Путіним);

пропагандист та піар-менеджер Крістіна Потупчик;

шахіст Сергій Карякін;

гуморист Михайло Галустян;

гімнаст Микита Нагорний.

«Ракурс» писав, що 24 лютого Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії. Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження. Пакет передбачає санкції щодо 48 фізичних та 35 юридичних осіб.