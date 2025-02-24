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Ракурс
Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції - у списку бізнесмени, гумористи та спортсмени

Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під нові санкції — у списку бізнесмени, пропагандисти, гумористи та спортсмени

24 лют 2025, 13:37
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Євросоюз оголосив імена росіян, які потрапили під санкції в рамках 16-го санкційного пакета, прийнятого у третю річницю війни росії проти України.

До списку, зокрема, включено таких росіян:

  • голова ради директорів компанії «Мечел» Ігор Зюзін;

  • власник АФК «Система» Володимир Євтушенков;

  • гендиректор «Інтер РАТ» Сергій Дрегваль;

  • гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новіков;

  • бізнесмен Альберт Авдолян;

  • топ-менеджер Василь Бровко (чоловік медіаменеджера Тіни Канделакі);

  • власник холдингу «Ленінець» Анатолій Турчак (батько політика Андрія Турчака);

  • гендиректор «Ленінца» Борис Турчак (син Анатолія Турчака);

  • бізнесмен Володимир Колбін (ЗМІ писали про його тісні зв’язки з Володимиром Путіним);

  • пропагандист та піар-менеджер Крістіна Потупчик;

  • шахіст Сергій Карякін;

  • гуморист Михайло Галустян;

  • гімнаст Микита Нагорний.

«Ракурс» писав, що 24 лютого Рада ЄС ухвалила 16-й пакет санкцій проти росії. Згідно з ним, 13 банків відключать від SWIFT, призупинять ліцензії для восьми росЗМІ в ЄС, заборонять імпорт алюмінію, накладуть санкції на 73 судна тіньового флоту та інші обмеження. Пакет передбачає санкції щодо 48 фізичних та 35 юридичних осіб.

Джерело: Ракурс


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