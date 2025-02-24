В кабинете предателя Украины Романа Подсудевского раздался взрыв, фото: ГУР

https://racurs.ua/n204312-v-okkupirovannom-primorske-razdalsya-vzryv-v-kabinete-kollaboranta-gur.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Приморську Запорізької області вчора, 23 лютого 2025 року, у нічний час пролунав потужний вибух.

Детонація сталася у кабінеті так званого керівника незаконної окупаційної установи «МФЦ (мноґофункциональний центр) моі докумєнти» Романа Подсудєвского. Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міноборони України.

Подсудєвскій ― зрадник України, колаборант, колишній високопосадовець Прикордонної служби України, який втік до окупованого Криму у 2015 році. Там він деякий час прислужував гауляйтеру аксьонову на прізвисько «ґоблін» та почав співпрацю з чекістами так званого «управлєнія фсб по рєспублікє Крим», — розповіли у ГУР.

У ГУР причинами вибуху назвивають гризню серед чекістів — між угрупованням, з яким спіпрацює Подсудєвский, та іншим кланом фсб рф триває внутрішня ворожнеча за грошові потоки на захоплених територіях Запорізької області:

Власне, вибух у кабінеті подсудєвского в окупованому Приморську організували фсб-шники з москви, і це стало ще одним проявом гризні між чекістами за дерибан. У такий спосіб фсб-шники з луб’янки надіслали сигнал колаборанту подсудєвскому та його покровителям про необхідність урізати апетити і бути поступливішими «старшому брату».

Зазначається, що про цей інцидент стало відомо вищим вождям фсб, тож нині всередині спецслужби проводять перевірки.